 

В России четырех человек насмерть привалило снегом с крыши

08.02.2021, 9:50, Новости дня
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8 февраля на станции Смазнево Алтайского края России в результате падения снега с крыши здания погибли четыре человека. Об этом проинформировал официальный сайт региона.

“Произошел сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек. Поисковые отряды уже извлекли из-под завала семь человек. Ведутся поиски восьмого. Четверо из извлеченных из-под снега погибли. Состояние одного пострадавшего требует оказания медицинской помощи”, – говорится в сообщении.

В МЧС Алтайского края рассказали, что инцидент произошел на территории элеватора. В ведомстве отметили, что из-за перепадов температур в регионе образовались снежные массы, которые при сходе с крыш зданий “представляет серьезную опасность для граждан, подобные происшествия уже были зарегистрированы”.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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