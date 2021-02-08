«Рыбинская генерация» разъяснила причину выросших счетов за тепло в январе

08.02.2021, 9:50, Новости

Теги: ЖКХ, Теплоэнерго

В многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, потребители оплачивают услуги отопления по факту потребления и только в отопительный период.

Расчет производится по показаниям прибора учета. Пять месяцев – с мая по сентябрь – счета за отопление не выставляются.

Показания прибора учета предоставляются в ООО «Рыбинская генерация» управляющими компаниям с 23 по 25 число каждого месяца. Важно отметить, что объем потребления тепловой энергии напрямую зависит от температуры наружного воздуха.

– По начислениям по коммунальной услуге «отопление» за январь 2021 проведен анализ предоставленных показаний с ОДПУ. На всех домах, оборудованных ОДПУ, в январе 2021 зафиксировано большее потребление тепловой энергии в среднем на 20 – 30 Гкалл, что связано со значительным понижением температуры воздуха в январе 2021, – рассказала Ольга Дременкова, директор по сбыту тепловой энергии ООО «Рыбинская генерация.

В январе 2021 года средняя температура составила – 6,9 градусов (15 дней температура составляла ниже -10 градусов). Для сравнения в январе 2020 года средняя температура воздуха составляла – 1,2 градуса (19 дней температура была выше 0 градусов).

Жители Рыбинска, проживающие в многоквартирных домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, производят оплату равными долями в течение всего календарного года. Расчет производится по нормативу отопления 0,02 Гкал на один квадратный метр жилого помещения. В их платежных квитанциях изменений не произошло.

Более подробную информацию по конкретному адресу потребители могут получить:

– по многоканальному телефону (4855) 32-72-42;

– направив запрос в личном кабинете сайта ООО «Рыбинская генерация» r-gen.ru или по электронной почте [email protected]

– лично в абонентском отделе по адресам:

ул. Пушкина, д. 34,

пр. Ленина, д. 146/ ул. Бр. Орловых д. 2,

ул. Черняховского, д.8,

Пресс-служба администрации города Рыбинска