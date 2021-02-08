Подростки погасили Вечный огонь в Петербурге

08.02.2021, 9:46, Новости дня

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Школьники погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному солдату в Петербурге, их личности установлены, информирует пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«7 февраля около четырех часов дня в полицию поступило сообщение о том, что в Дворцовом парке, на мемориале Неизвестному солдату не горит Вечный огонь… В результате расследования полицейские установили, что к инциденту причастны подростки. Четверо несовершеннолетних, от 10 до 12 лет, находились у мемориала, после чего один из подростков бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

По данным пресс-службы, специалисты оперативно восстановили горение Вечного огня. С детьми и их родителями провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Напомним, в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге на Марсовом поле подросток забросал снегом Вечный огонь.