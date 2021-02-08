В РФ предложили сертифицировать нянь

08.02.2021, 9:46, Новости дня

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Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия») выступила за введение обязательной сертификации нянь.

«На сегодняшний день в этой нужной и крайне ответственной сфере много людей без соответствующего образования, которые считают, что сами все имеют и знают, как лучше сделать. На мой взгляд, нужна обязательная, а не добровольная сертификация нянь как специалиста. Это хорошая мера, которая позволит принимать на рынок труда грамотных, квалифицированных работников», – сказала Пушкина АГН «Москва».

Депутат напомнила, что сегодня существуют документально закрепленные требования к деятельности нянь в России.

«Эти стандарты закреплены в приказе «Об утверждении профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)», утвержденном министерством труда и социальной защиты России. В приказе закреплены трудовые обязанности, навыки нянь (дифференцированные в зависимости от возраста ребенка). Необходимость принятия такого документа была вызвана рядом трагических случаев», – заключила Пушкина.

Напомним, за время пандемии на рынке услуг вырос спрос на репетиторов и тренеров, а также появилось новое направление – онлайн-няни, способные занять ребенка на один-два часа.