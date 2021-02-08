 

Родившие мальчиков будут получать повышенный материнский капитал

08.02.2021, 9:31, Разное
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Государственная дума поддержала законопроект, согласно которому при рождении мальчика граждане будут получать повышенную единовременную выплату.

– Это решение обусловлено несколькими причинами. Так исторически сложилось, что именно мужчины выполняют самую тяжёлую и опасную работу, например, служат в армии и полиции. Соответственно, и риски для них гораздо выше, чем для женщин. Кроме того, по данным Росстата, более 70% налога на доходы физических лиц в бюджет выплачивают граждане мужского пола, тогда как среди женщин намного выше тех, кто не работает. Наконец, в последние годы появилось много исследований об экономических успехах Китая. По мнению большинства специалистов, прорыв Поднебесной в экономике во многом был обусловлен тем, что молодых людей там рождалось на 20% больше, чем девочек. Возможно, сейчас нас поймут не все, но через 25 лет потомки точно скажут нам спасибо, – заявила зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

В Пенсионном фонде сообщили, что теперь при рождении мальчиков граждане будут получать на 30% больше базового размера материнского капитала. Кроме того, на повышенную выплату смогут претендовать все граждане, которые получали единовременные выплаты при рождении ребёнка в 2020 года, для этого достаточно подать заявление на портале Госуслуги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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