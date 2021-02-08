 

Байден: «В конце моего президентства геями станут 50% жителей США»

08.02.2021, 9:31, Разное
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Избранный президент США Джо Байден назвал важнейшей целью своего президентства повышение числа членов ЛГБТ+ в американском обществе до 50%.

По мнению политика, численное преобладание гетеросексуальных американцев над геями является несправедливым.

В числе основных мер повышения числа гомосексуалов в американском обществе – поощрение иммиграции геев из стран Африки и Латинской Америки, курсы перевоспитания для гетеросексуалов и лишение их американского гражданства. В отдельных случаях рассматривается возможность вывода отдельных городов и регионов, где доля гетеросексуалов слишком велика и не снижается, из состава США. По словам Джо Байдена, оценочное количество числа геев в обществе в пределах 5% не соответствует исторической справедливости и политической целесообразности, в рамках которых их доля должна быть в 10 раз выше.

– Мы станем первой в мире страной, где каждый второй житель – гей, лесбиянка или трансгендер. Если не получится перевоспитать нынешних американцев, мы найдём новых. А те, кому это не нравится, могут убираться из страны. Пусть живут в особняке Трампа, мы его скоро исключим из состава Соединённых Штатов и объявим его войну, после чего повесим его, как Каддафи. Пусть все знают, что наше общество является по-настоящему свободным, открытым и уважительно относящимся к чужим мнениям, – сказала вице-президент США Камала Харрис.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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