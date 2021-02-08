На стадионе «Сатурн» монтируют конструкцию под трибуну и табло
 

На стадионе «Сатурн» монтируют конструкцию под трибуну и табло

08.02.2021, 8:17, Новости
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В Рыбинске продолжаются работы в рамках реконструкции стадиона «Сатурн». Масштабные работы выполняют по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

Масштабная реконструкция стадиона «Сатурн» в Рыбинске началась весной 2020 года. В осенний период подрядчик провел работы по водоотведению. На данный момент выполняется строительство основы под ступеньки трибуны и монтаж металлоконструкций, на которые в дальнейшем будут установлены кресла.

˗ График работ составлен так, что работы ведутся даже в мороз в ежедневном режиме. Исключением стали только праздничные дни. Выполнено формирование под основание футбольного поля, продолжаются работы по обустройству легкоатлетических дорожек. Ожидается поставка сидений для трибуны, их планируют установить в апреле, – рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

На летний период планируется укладка плодородного грунта, на которое будет раскатано натуральное футбольное поле, заливка легкоатлетического покрытия согласно международным спортивным стандартам и установка информационного табло. Основа под него уже смонтирована.

– На объекте ежедневно работают около 10 человек. Отклонений от графика и нареканий к подрядчику нет, – подчеркнул Олег Кондратенко.

Реконструкция стадиона «Сатурн» долгожданное событие не только для жителей города. Любители легкой атлетики смогут тренироваться самостоятельно, стадион будет открыт для желающих. С большим нетерпением ждут новую площадку профессиональные спортсмены.

– Последние годы мы работаем в сложных условиях. Состояние существующих стадионов не всегда соответствует высоким требованиям профессионального спорта. Новый объект позволит проводить учебно-тренировочные занятия, а также соревнования регионально, межрегионального, всероссийского уровней. Появиться возможность развивать отдельные виды спорта, – поделился Николай Громов, президент федерации легкой атлетики города Рыбинска.

На реконструкцию «Сатурна» выделено 138 млн рублей. Окончание первого этапа запланировано на ноябрь 2021 года. К этому времени будет полностью сформировано основное ядро, которое включает восемь легкоатлетических дорожек, секторы для прыжков в длину, высоту, с шестом, для метаний и восточная зрительская трибуна. Планируется, что реконструкция спортивного объекта будут продолжена строительством западной трибуны, в которой разместиться легкоатлетический манеж и спортивные залы.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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