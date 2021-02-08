 

Алла Пугачева дала два миллиона рублей на установку памятника Вячеславу Шаинскому

08.02.2021, 9:02, Разное
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Певица Алла Пугачева выделила на могильный памятник композитору Вячеславу Шаинскому два миллиона рублей.

Так она отреагировала, когда выяснилось, что родственники музыканта не имеют возможности установить надгробие.

После похорон Владимира Шаинского в декабре 2017 года работники Троекуровского кладбища предупредили его родственников, что могильный камень удастся установить только через полгода. За это время земля на могиле должна была улежаться. Но ни через полгода, ни через несколько лет надгробие так и не было установлено.

Когда информация об этом появилась в СМИ, то родственникам Владимира Шаинского сразу оказали поддержку.

Так, по словам сына музыканта Вячеслава Шаинского, ставшего гостем ток-шоу «Звезды сошлись», Алла Пугачева выделила им не менее 2 миллионов рублей. Также помощь была оказана со стороны Льва Лещенко. Одно время помочь обещали представители министерства культуры, но они ничего не сделали, а родственники Шаинского не стали к ним обращаться.



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