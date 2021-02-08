Родственники Людмилы Сенчиной после продажи квартиры не поставили ей памятник на могиле

08.02.2021, 9:02, Разное

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Спустя три года после смерти на могиле советской актрисы и певицы Людмилы Сенчиной до сих пор стоит деревянный крест. Родственники продали ее квартиру, но надгробие поставить не удосужились.

Боровшаяся с онкологическим заболеванием Людмила Сенчина умерла в возрасте 67 лет в январе 2018 года. Сразу после кончины ее супруг Владимир Андреев с пасынком Вячеславом Тимошиным приняли решение о продаже сначала квартиры, а потом и дома, оцененного в 50 миллионов рублей.

Однако памятник на могиле Людмилы Сенчиной они поставить не решились якобы из-за финансовых проблем. В программе телеканала НТВ «Звезды сошлись» друг певицы Семен Стругачев рассказал, что сейчас ее муж столкнулся с денежными затруднениями. Но Владимир Андреев, по утверждению Стругачева, всегда любил супругу, а после ее смерти даже год не выходил из дома и сам находился на грани смерти.

На сегодняшний день могила Людмилы Сенчиной на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге выглядит ухоженной. Клумба с искусственными цветами регулярно прибирается, а оградка не покосилась, но деревянный крест, установленный сразу после закапывания тела, продолжает стоять.

Источник: riafan.ru