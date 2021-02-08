Раскрыт секрет таянья льда на Марсе

08.02.2021, 9:00, Новости дня

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Оказывается, марсианский лед тоже тает. Неужели на Красной планете, как и на Земле, происходит глобальное потепление?

Специалисты NASA решили прояснить ситуацию. Они сообщили, что за последнее время в рамках миссии InSight пытались найти ответ на этот вопрос. Как оказалось, причиной таянья льдов на Марсе является высокая сейсмическая активность в отдельных районах.

Кстати, и лед исчезает там, где он лежал тонким слоем. В этих же местах космический зонд фиксировал изменения конфигурации склонов. Иначе говоря, на Марсе происходят оползни, которые уничтожают лед. Повышения температуры в атмосфере не замечено. Однако оно и не требуется в таких условиях, говорят специалисты. Когда со льдами смешиваются марсианские породы, происходят химические реакции.