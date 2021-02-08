 

Раскрыт секрет таянья льда на Марсе

08.02.2021, 9:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Оказывается, марсианский лед тоже тает.  Неужели на Красной планете, как и на Земле, происходит глобальное потепление?

Специалисты NASA решили прояснить ситуацию. Они сообщили, что за последнее время в рамках миссии InSight пытались найти ответ на этот вопрос. Как оказалось, причиной таянья льдов на Марсе является высокая сейсмическая активность в отдельных районах.

Кстати, и лед исчезает там, где он лежал тонким слоем. В этих же местах космический зонд фиксировал изменения конфигурации склонов. Иначе говоря, на Марсе происходят оползни, которые уничтожают лед. Повышения температуры в атмосфере не замечено. Однако оно и не требуется в таких условиях, говорят специалисты. Когда со льдами смешиваются марсианские породы, происходят химические реакции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Американские СМИ рассказали о «предупреждении» в адрес России

29.07 / Карантин в Казахстане продлили на две недели

27.07 / Песков: РФ не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня в Донбассе

02.07 / В лесах Бурятии током убило косулю

19.11 / В перезапуске «Ну, погоди!» появится новый персонаж

10.12 / Победители конкурса «Большая перемена» выступили на Патриотическом форуме

24.06 / Парад Победы на Красной площади сфотографировали из космоса

09.07 / Перечислены помогающие похудеть привычки

17.08 / При столкновениях на Куштау пострадали сотрудники правоохранительных органов

20.12 / В РФ призвали наказать обманувшую Путина журналистку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска