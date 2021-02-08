 

Американские ученые выяснили, что медленный набор веса не противоречит долголетию

08.02.2021, 9:00, Новости дня
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Большой вес тела всегда считался опасным для здоровья. Как минимум, ученые полагали, что ожирение сильно сокращает срок жизни человека. Однако последние исследования, проведенные в Соединенных Штатах, позволили поставить под сомнение это утверждение.

Оказалось, что медленный набор веса не так уж и вреден, как считалось ранее. Разумеется, обилие подкожного жира не добавляет здоровья. Однако вечно худощавые люди по статистике живут даже меньше, чем умеренно и медленно располневшие.

Для того чтобы прийти к этому выводу, ученые проанализировали истории болезней четырех с половиной тысяч человек, живших в разное время. Данные собирались за период с 1948 по 2014 год. Однако эксперты также отметили, что больше всего рискуют те, у кого ожирение появляется ранее 31 года.



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