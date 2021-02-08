За сутки в Украине умерло наименьшее за четыре месяца число пациентов с COVID-19
08.02.2021, 8:56,
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За последние сутки в Украине зарегистрирован 2141 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом 8 февраля в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Сутками ранее в стране зафиксировали 3370 новых случаев COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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