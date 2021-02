Полиция применила водометы для разгона протестов в Мьянме

Десятки тысяч людей уже третий день подряд принимают участие в протестах против захвата власти военными в Мьянме, полиция применила водометные пушки для разгона демонстрантов.

Водометы были применены в столице Мьянмы городе Нейпьидо. Портал «Миззима» публикует фотографии демонстрации, проходящей в столице, и применения водометов. Информации о пострадавших пока нет, передает РИА «Новости».

Demonstrators gather during a protest against the military coup at Hledan junction in Yangon, Myanmar, 08 February 2021. Photos: Nyein Chan Naing/EPA pic.twitter.com/rDYqyg6iKp

— Mizzima News (@MizzimaNews) February 8, 2021

Новостной портал «Иравади» публикует видеосюжеты с массовых демонстраций, проходящих одновременно в Янгоне, крупнейшем городе и бывшей столице Мьянмы, и втором по величине городе Мандалае. Портал отмечает, что в Мандалае в первые за три дня протестов к демонстрациям присоединились буддийские монахи, играющие в жизни населения Мьянмы значительную роль и неоднократно становившиеся руководящей силой как массовых мирных протестов, так и массовых беспорядков.

«Иравади» также публикует видео демонстраций, проходящих в понедельник во многих других городах и местностях страны, в том числе в штате Карен, где протестующие организовали массовый марш к зданию штаб-квартиры правительства штата, в штате Мон и в других штатах.

Портал «Миззима» информирует о трехстах тысячах протестующих в городе Пакокку, расположенном в регионе Магуэ неподалеку от древней столицы Мьянмы города Багана (Пагана), однако источник этой информации портал не называет.

Требования демонстрантов едины во всех городах: первая сессия парламента нового созыва, депутаты которого были избраны на всеобщих выборах 8 ноября, и освобождение руководителей государства – президента У Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи, находящихся в Нейпьидо под домашним арестом. Демонстранты выкрикивают лозунги: «Свободу арестованным лидерам!», «Долой военную диктатуру!», «Да здравствует демократия!».

Напомним, президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными.

Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота.

Военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. Также они объявили о создании нового органа власти.

США призвали военных Мьянмы освободить всех задержанных чиновников.

