Минздрав сократил список лекарств для лечения коронавируса

08.02.2021, 8:52, Новости дня

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В десятую версию подготовленного Минздравом списка возможных к назначению лекарств для лечения COVID-19 у взрослых вошли пять препаратов.

В предыдущей версии рекомендаций значились шесть препаратов, в новом документе исключен азитромицин. Теперь список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых выглядит так: «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН а», «Умифеновир», передает РИА «Новости».

При этом все препараты противопоказаны беременным женщинам, они могут принимать только рекомбинантный ИФН-a2b. Кроме того, в рекомендациях отмечается, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции.

Также в новой версии рекомендаций усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью. «Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Определены особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19», – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по сравнению с весной нынешняя ситуация с коронавирусом носит более длительный, но контролируемый характер. Тем временем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарственным обеспечением в РФ в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону, но требует доработки.