«Калашников» представил новый гладкоствольный карабин TG2

08.02.2021, 8:52, Новости дня

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Концерн «Калашников» с понедельника выводит на рынок гражданского стрелкового орудия новый гладкоствольный карабин, сообщили в компании.

«8 февраля в бренд-зонах «Калашникова» по всей РФ в продажу поступает новая версия гладкоствольного карабина TG2 (исполнение 3) с укороченным стволом. По внешнему виду данный образец идентичен автомату АК104 и нарезным карабинам «Сайга» исполнение 33», – передает РИА «Новости» сообщение концерна.

По данным «Калашникова», карабин можно использовать на соревнованиях по практической стрельбе, на охоте, а также для учебно-тренировочной стрельбы на дистанциях до 300 метров. Карабин имеет ствол длиной 341 мм, складной приклад и боковую планку для крепления оптики.

Как напомнили в компании, в рамках реализации поручения президента РФ о диверсификации оборонно-промышленного комплекса к 2030 году доля гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями России, должна достигнуть 50% в стоимостном выражении.

«Гражданское направление «Калашникова» за 2020 год показало положительную динамику в сравнении с 2019 годом. По гражданскому стрелковому оружию удалось увеличить объем выручки в РФ на 30%, за рубежом – на 17%», – уточняется в релизе.

Напомним, в ноябре «Калашников» разработал гладкоствольный карабин на базе АК-15.