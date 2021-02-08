В Чите из окна больницы выпал ребенок

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08.02.2021, 8:38, Разное
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Из окна третьего этажа одной из больниц Читы выпал пятилетний мальчик, передает Life.ru. Ребенок получил серьезные травмы – ушиб мозга и многочисленные переломы. Для спасения его жизни врачи ввели пострадавшего в состояние комы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По предварительным данным, мальчик приехал в больницу вместе с матерью для проведения операции на газу. Однако женщине не разрешили лежать с ним в палате из-за коронавирусных ограничений. Ее даже не пустили в платную палату. В результате пятилетнего мальчика оставили одного.



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