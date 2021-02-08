Рыбинск. Криминальная хроника с 1 по 7 февраля

08.02.2021, 8:35, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Возбуждено два уголовных дела о мошенничества при продаже музыкальных инструментов

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась жительница микрорайона Мариевка и сообщила о том, что заказала поставку музыкального инструмента (цифрового пианино), оплатила ее. Но обязательства исполнены не были, товар не поставлен. В полицию поступило еще одно аналогичное заявление. Общий ущерб составил более 150 тыс. рублей.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый житель г. Рыбинска 1981 г.р., который предлагал жителям города поставку музыкальных инструментов. По договору заказ оплачивался покупателем в полном объеме, однако обязательства по поставке товара им не выполнялись. Денежные средства полученные в качестве оплаты товара возвращены не были.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Сотрудники полиции напоминают: мошенники используют различные схемы для обмана. Всегда проверяйте информацию, Будьте бдительны приобретая товары и услуги. Ознакомьтесь с отзывами о качестве предоставляемых услуг.

В отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В вечернее время в микрорайоне Мариевка сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Форд фокус», под управлением жителя г.Рыбинска 1984 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина был привлечен к уголовной ответственности и лишен права управления транспортными средствами.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция предупреждает: будьте внимательны и осторожны при покупке или продаже товара через интернет

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1962 г.р. и сообщила о том, что неизвестными похищены денежные средства. Установлено, что ранее заявительница на одном из Интернет сайтов разместила объявление о продаже шубы. По указанному в объявлении телефону ей позвонила неизвестная и под предлогом перечисления оплаты за покупку, убедила сообщить сведения о реквизитах банковской карты заявительницы, после чего с ее банковской карты были списаны денежные средства в сумме около 16 тысяч рублей.

В полицию поступило аналогичное заявление, пенсионерка продавала шубу, используя для размещения информации сеть интернет. По указанию позвонившей ей «покупательницы», перечислила неизвестным денежные средства в сумме около 8 тыс. рублей через банкомат в одном из магазинов города. В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлена подозреваемая, жительница Московской области 1988 г.р., которой даны признательные показания. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Полиция предупреждает, что пострадать от действий злоумышленников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

Чтобы сохранить при себе свои деньги нужно соблюдать простые правила:

– не переводите в качестве предоплаты деньги. Помните – осуществив эту операцию, вы не получаете гарантий в получении приобретаемого товара. Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

– никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты для получения денежных средств от потенциального покупателя. Используйте иные альтернативные способы оплаты.

Распитие спиртных напитков привело к совершению кражи

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Западный и сообщила о том, что при неизвестных обстоятельствах после совместного распития спиртных напитков со своими знакомыми пропал сотовый телефон. Ущерб составил 14000 руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, житель микрорайона Веретье 1989 г.р., обстоятельства совершения преступления.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к аналогичному факту, совершенному ранее. Ущерб от кражи в этом случае составил 4000 рублей. Подозреваемым даны признательные показания.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража), и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас, как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

С территории предприятия пытались похитить металлические изделия

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный, сорвав замок, проник в здание одного из предприятий в центре города, пытаясь похитить металлические изделия, на сумму 17 тыс. рублей.

В ходе работы сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к этому факту подростка 2004 г.р., учащегося одной из школ города. Он пояснил, что проходя мимо, через окно, заметил в помещении металлические изделия. Решил воспользоваться ситуацией, вызвал автомашину для грузоперевозок, намеревался погрузить металлические изделия и увезти, но не успел, так как был замечен жителями соседнего дома, которые и спугнули его. В настоящее время расследование продолжается.

Жительница Рыбинского района перевела денежные средства на «безопасный счет» по указанию телефонных мошенников

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района 1979 г.р. и сообщила о том, что ей поочередно позвонили двое мужчин, один из которых представился сотрудником правоохранительных органов, а второй – сотрудником банка. Под предлогом отмены подозрительных операций по счету заявительницы, неизвестные убедили женщину обналичить денежные средства с банковских счетов и перевести их на «безопасный счет», что она и сделала. Ущерб составил более 250 тыс. рублей. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Полиция обращается к гражданам – будьте осторожны! На территории Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка». Мошенники представляются сотрудниками финансовой организации и убеждают гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил: По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми. При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить. Не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию. Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах.

Сотрудники Банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет! Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

В Рыбинске раскрыта кража денег в магазине

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Скоморохова гора и сообщила, что когда совершала покупки, в одном из магазинов, обнаружила пропажу кошелька с денежными средствами, который оставила ненадолго без присмотра. Сумма ущерба составила около 9 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам установлен подозреваемый в совершении кражи, местный житель 1957 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что заметил, оставленный без присмотра покупательницей кошелек на ящиках для хранения имущества, и решил воспользоваться удобной ситуацией.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полиция предупреждает, не оставляйте свое имущество без присмотра даже на короткий промежуток времени, это может стать причиной утраты собственности.

Сотрудники полиции напоминают, как не стать жертвой телефонного мошенничества

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают:

– По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

– При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

– Нигде не указывайте ваш пин-код банковской карты. И никому его не сообщайте, даже если вам представились сотрудником безопасности банка.

– Установите SMS-оповещение. Услуга стоит недорого, но это поможет держать ваш электронный кошелек под контролем. Вы сразу же узнаете, если по вашей карте будет совершена незаконная операция.

– Никому не говорите трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты.

– Если денег на карте много, можно установить лимит на единовременное снятие либо на дневной оборот. При необходимости увеличить их не составит труда.

– не осуществляйте никаких операций с банковской картой по указанию третьих лиц

Сотрудники банка информируют:

– Из банка всегда звонят с официальных номеров, указанных на сайте. Необязательно помнить номер, но он должен хотя бы быть местным или федеральным (8−800)

– Смс из банка приходят в одну и ту же переписку, а не новым сообщением

– Сотрудник банка видит на экране всё, что банк о вас знает. Если собеседник не готов ответить на простой вопрос, например, назвать остаток по карте, с уверенностью можно сказать, что это мошенник.

– Сотрудники банка никогда не спросят номер карты – они и так его знают. А смс-код для подтверждения операции – это все равно, что пароль. Не зря же во всех смс-ках от банка огромными буквами пишут: “Не сообщайте этот код никому, даже сотруднику банка!” Так вот, его действительно не следует никому сообщать – предупреждения не просто так пишут.

– Чтобы напугать жертву и заставить, скорее совершить нужное действие, мошенники придумывают пугающие сценарии. Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция.

– В такой ситуации спешить не стоит, две минуты ничего не решат. Сотрудник банка никогда не будет настаивать или спешить. Он же на работе.

Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рыбинское» приглашает своих граждан, отслуживших в Вооруженных силах РФ, имеющих среднее специальное образование, высшее юридическое образование, высшее (военное, техническое) образование для прохождения службы в органах внутренних дел на должностях:

• полицейский ППС МУ МВД России «Рыбинское»;

• дознаватель;

• следователь;

• участковый уполномоченный полиции;

ОП “Пошехонский” МУ МВД России “Рыбинское”:

• участковый уполномоченный полиции;

• полицейский – водитель

Денежное довольствие сотрудников в месяц составляет у офицерского состава от 34 250 рублей, младшего начальствующего состава от 20 000 рублей.

Законодательными актами установлены льготы для сотрудников органов внутренних дел: право на пенсию после 20 лет выслуги (учитывая службу в ВС). Выплачиваются: материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания ежегодно к отпуску.

Справки об условиях приема и прохождения службы, денежном довольствии и льготах, можно получить по адресу: ул. Карякинская, д. 51, каб. 40а. «Отдел по работе с личным составом» с 14 до 18.00, тел. 21-17-03.