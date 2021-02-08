 

Пригожин с Валерией заразились коронавирусом в Дубае

08.02.2021, 8:08, Разное
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Российский продюсер Иосиф Пригожин со своей супругой Валерией заразились коронавирусом в Дубае во время отдыха. При этом у мужа певицы болезнь протекала в тяжелой форме, он даже расплакался, когда ему стало легче.
Иосиф Пригожин признался, что через неделю после заражения коронавирусом его самочувствие резко ухудшилось. Его одолели приступы одышки, и он никак не мог подняться с постели. Поэтому медики приняли решение забрать его в больницу и подключить к кислороду.

При этом все детали Иосиф Пригожин вспоминает смутно. Он видел разных врачей, они брали анализы, делали снимки и уходили, а продюсеру в это время становилось постепенно хуже. В течение восьми дней Пригожин испытывал мучения от коронавируса, но все же потом пошел на поправку.

Продюсер поблагодарил всех врачей в Дубае, принимавших участие в его спасении. По словам Иосифа Пригожина, он начал плакать, когда ему просто удалось встать на ноги. Именно в этот момент супруг Валерии осознал, что просто жить — это прекрасно.

Источник: www.5-tv.ru



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