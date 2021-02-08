Google также разрабатывает антиотслеживающую функцию

08.02.2021, 8:06, Новости дня

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Защита обычных пользователей от несанкционированного сбора данных, судя по всему, становится приоритетом для разработчиков программного обеспечения. Как стало известно, в компании Google начали работать над внедрением такой функции.

Напомним, что аналогичные возможности своим клиентам уже предоставили в американской компании Apple. Разумеется, Google не желает отставать от своего конкурента в этом сегменте.

Однако эксперты предполагают, что компания Google не станет применять настоль же жесткие ограничения, как в Apple. Все-таки, глобальный поисковик слишком тесно сотрудничает с рекламодателями, для которых маркетинговые данные очень важны. И все же следует дождаться выпуска готового продукта, чтобы делать окончательные выводы.