В компании TSMC сообщили, кто получит изделия 3 нм во вторую очередь

08.02.2021, 8:06, Новости дня

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Ранее СМИ сообщали о том, что первыми ультрасовременные чипы, выпущенные по техпроцессу 3 нм, получит американская компания Apple. Но данный гигант индустрии все же не сможет «проглотить» все. Поэтому эксперты некоторое время думали над тем, кто же стоит вторым в очереди.

Ситуацию помог прояснить сам производитель. По заявлению представителей TSMC, сделанному во время ежеквартального мероприятия, далее инновационные чипы будут отгружены таким серьезным клиентам, как AMD и NVIDIA.

Это еще не окончательно, однако, скорее всего, изделия пойдут именно этим покупателям. К слову, аналитики предполагают, что 3 нм изделия уже распределены вплоть до 2024 года. Есть смысл открывать новые производственные линии.