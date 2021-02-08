Определены сроки начала работы крупнейшего в Северном полушарии нейтринного телескопа

08.02.2021, 7:58, Новости дня

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Самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп «Байкал», с помощью которого российские ученые планируют лучше понять процессы возникновения и эволюции Вселенной, будет достроен на озере Байкал в марте 2021 года, сообщил директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик Российской академии наук Григорий Трубников.

«Совсем недалеко от Иркутска, на озере Байкал, на 106-м километре Кругобайкальской железной дороги мы сооружаем гигантский нейтринный телескоп кубокилометрового размера, который в этом году хотим дорастить до самого большого объема в Северном полушарии. Фактически у нас в стране скоро появится еще одна научная установка класса мегасайенс, что станет важным вкладом ОИЯИ в программу научных мегапроектов России. Масштабный нейтринный телескоп «Байкал» должен начать работу уже в марте, и это будет одним из знаковых событий в программе Года науки и технологий – 2021», – передает ТАСС слова Трубникова.

Напомним, в мае 2018 года ученые международной коллаборации «Байкал» завершили развертывание в акватории озера третьего кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD, объединив его в единую систему с ранее установленными кластерами.