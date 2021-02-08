 

Нефть подорожала на снижении опасений за спрос

08.02.2021, 7:58, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вверх на оптимизме вокруг восстановления спроса на рынке, стоимость нефти Brent приближается к 60 долларам за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,64% – до 59,94 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднялась на 1,07%, составив 57,46 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Улучшение перспектив спроса на сырье по мере развертывания вакцин от коронавируса по всему миру в понедельник подталкивает цены на нефть к новым максимумам. Все больше стран утверждают вакцины разных компаний для использования. Участники торгов надеются, что снижение темпов заболеваемости COVID-19 и снятие карантинных ограничений вернут спрос на нефть на уровень до пандемии.



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