 

Могилу Дмитрия Марьянова облюбовали бездомные и алкоголики

08.02.2021, 7:14, Разное
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Могила похороненного на Химкинском кладбище актера Дмитрия Марьянова стала местом сбора алкоголиков и бездомных. Поклонники творчества артиста оставляют там различную еду, которой питаются бродяги.
По словам работника кладбища, могилу Дмитрия Марьянова посещают очень часто, поэтому она выглядит ухоженной и на ней всегда можно обнаружить пирожки или бутылки с жидкостью. Но из-за этого у сотрудников кладбища возникают различные проблемы, поскольку среди посетителей часто бывают бездомные или алкоголики.

В целом они ведут себя тихо и мирно, но могут оставить после себя много мусора, поэтому их стараются сразу прогнать, если замечают. Но иногда приходят бродяги, требующие, чтобы им оставляли конфеты или алкогольные напитки.

Дмитрия Марьянова не стало в октябре 2017 года. В возрасте 47 лет он скончался из-за оторвавшегося тромба. Продолжительное время артист пытался вылечиться от алкогольной зависимости.

Источник: www.eg.ru



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