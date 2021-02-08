Могилу Дмитрия Марьянова облюбовали бездомные и алкоголики

08.02.2021, 7:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Могила похороненного на Химкинском кладбище актера Дмитрия Марьянова стала местом сбора алкоголиков и бездомных. Поклонники творчества артиста оставляют там различную еду, которой питаются бродяги.

По словам работника кладбища, могилу Дмитрия Марьянова посещают очень часто, поэтому она выглядит ухоженной и на ней всегда можно обнаружить пирожки или бутылки с жидкостью. Но из-за этого у сотрудников кладбища возникают различные проблемы, поскольку среди посетителей часто бывают бездомные или алкоголики.

В целом они ведут себя тихо и мирно, но могут оставить после себя много мусора, поэтому их стараются сразу прогнать, если замечают. Но иногда приходят бродяги, требующие, чтобы им оставляли конфеты или алкогольные напитки.

Дмитрия Марьянова не стало в октябре 2017 года. В возрасте 47 лет он скончался из-за оторвавшегося тромба. Продолжительное время артист пытался вылечиться от алкогольной зависимости.

Источник: www.eg.ru