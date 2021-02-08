 

NVIDIA требует от производителей ноутбуков сообщать правдивые данные о графических ускорителях

08.02.2021, 7:12, Новости дня
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Частота GPU, а также точная информация об энергопотреблении видеокарт – это те показатели, которые очень часто просто «забывают» указывать производители ноутбуков.

Об этом сообщил один из ответственных сотрудников компании NVIDIA, известного производителя видеокарт. Он также призвал компании, выпускающие электронные устройства, исправить ситуацию.

Больше всего проблема заметна на примере графических ускорителей GeForce RTX 30-й серии, отметил он. Производители, в общем-то, не обязаны делать этого. Но без такой информации покупателю сложно сориентироваться в том, какой ноутбук он приобретает. В результате выбор идет по цене, и в руках пользователя может оказаться не компьютер не совсем того качества, на которое он рассчитывал.



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