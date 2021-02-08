Обновления для Windows 10 снова приносят проблемы

08.02.2021, 7:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Обновления для операционной системы Windows 10 снова оказались проблемными. Это факт уже признали разработчики ПО из Microsoft. За последнее время пользователи начали жаловаться на то, что после установки патча начинаются сбои в работе приложений.

Такие сообщения начали приходить в январе и продолжили в феврале. Оказалось, что проблема касается десятой Windows, выпущенной сразу в трех версиях. А ошибка была найдена сразу в двух пакетах обновлений. У некоторых пользователей и вовсе возникал «синий экран смерти».

Больше всего ошибка повлияла на работу Visual Studio, Windows Presentation Foundation, а также некоторых других приложений, сообщают источники. Разработчик, как обычно, занялся исправлениями недочетов в программе.