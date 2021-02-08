В школах Красноярска отменили занятия из-за «минирования»

08.02.2021, 7:04, Новости дня

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Занятия во всех школах Красноярска в первую смену отменены, образовательные учреждения проверяют сотрудники полиции, сообщили в управлении образования.

«Сегодня в наших школах отменена первая смена, родителей предупредили. Сейчас в общеобразовательных учреждениях ведется проверка», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, занятия отменены для проверки информации о минировании школ. В городе Железногорске также сообщили о закрытии школ. «Сегодня ночью поступило сообщение о том, что школы Железногорска заминированы. Для обеспечения безопасности детей комиссией по чрезвычайным ситуациям (КЧС) принято решение распустить всех школьников по домам. Будет проводиться полный осмотр всех зданий образовательных учреждений», – говорится мэрии города. О закрытии образовательных учреждений сообщают и директора, и учителя школ сельских муниципалитетов края.

Ранее в правоохранительные органы поступили сообщения о минировании школ в ряде регионов российского Дальнего Востока. В феврале 2020 года из-за сообщений об угрозе теракта в Красноярске эвакуировали более 50 школ.