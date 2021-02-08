 

В Японии отреагировали на вакцинацию населения на Южных Курилах

08.02.2021, 7:04, Новости дня
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Японская телерадиокомпания NHK опубликовала материал, посвященный вакцинации россиян от коронавируса на Южных Курилах. Читатели публикации в комментариях призвали Токио признать, что острова Японии «уже и не очень-то» и нужны.

«Сегодня, 7 февраля, в Японии «День северных территорий». А РФ на этих территориях активно проводит вакцинацию их населения русской вакциной и укрепляет на островах медицинскую базу», – приводит текст статьи РИА «Новости».

В материале также отмечается, что российские власти уделяют особое внимание развитию медицины в отдаленных районах страны, включая и Курильские острова.

Публикация вызывала активный отклик в комментариях, читатели, в частности, отметили, что в Японии вакцинация до сих пор не началась.

«Ожидать, что РФ нам вернет острова – глупо… Вон на островах людям делают прививки от COVID-19, а у нас?» – задался вопросом mac.

«Нужны действия, а не разговоры! Или так и будем каждый год повторять одно и то же с разными нюансами?!» – возмутился hk9.

«Эти «дни северных территорий» я помню еще со школы. И вот я уже взрослый, а даже состарившийся. И что? Воз и ныне там! Какое-то путаное возникает у меня в связи с этим ощущение!» – сообщил s4a.

«Ничего нам уже не вернется. Время ушло. Да нужно признать, что оно нам уже и не очень-то надо! Просто привыкли твердить, что «северные острова» принадлежат Японии», – заметил oya.

Накануне японский премьер-министр Есихидэ Суга раскрыл стратегию переговоров с Россией о мирном договоре. В январе Суга заявлял о распространении суверенитета Японии на Южные Курилы. В ноябре 2019 года глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет РФ над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет РФ над всеми своими землями, включая и эти территории. Основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию РФ по вопросу мирного договора с Японией.



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