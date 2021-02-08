Билл Гейтс предупредил об угрозе биотерроризма для человечества

08.02.2021, 7:04, Новости дня

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Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм.

«Одна из них – изменение климата», – передает РИА «Новости» ответ Гейтса в интервью YouTube-каналу Veritasium на вопрос об опасностях, к которым мир не подготовлен. По его мнению, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет «даже больше», чем во время пандемии.

Второй угрозой , как считает мультимиллиардер, является биотерроризм. «Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», – добавил Гейтс.

Ранее Гейтс опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии, отметив, что распространение фейков о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса.