Переболевших COVID-19 предупредили о риске развития туберкулеза

08.02.2021, 6:10, Новости дня

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Перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты имеют повышенный риск развития туберкулеза, следует из десятой версии рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

«После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем. Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19», – приводит выдержку из рекомендаций РИА «Новости».

Для предупреждения развития сочетанной патологии и исключения туберкулезной инфекции на начальном этапе ведения пациента с подозрением на COVID-19 необходимо проведение обследования на туберкулез одновременно с тестированием на коронавирус. При этом последствия заражения COVID-19 у больных туберкулезом до конца неясны, но уже появляются первые публикации, свидетельствующие о том, что наличие туберкулезной инфекции, в том числе латентной, утяжеляет течение COVID-19, отмечается в документе.

Напомним, в апреле 2020 года группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где такая программа не проводится.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян отмечал, что среди жителей стран, где проводят массовую вакцинацию противотуберкулезной прививкой БЦЖ, был отмечен более низкий уровень распространения новой коронавирусной инфекции. При этом американские и японские математики усомнились, что вакцина БЦЖ снижает вероятность заражения коронавирусом.