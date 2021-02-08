 

Япония выразила протест из-за кораблей Китая у островов Сенкаку

08.02.2021, 6:10, Новости дня
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Правительство Японии выразило властям Китая протест из-за вхождения патрульных кораблей морской полиции КНР в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«6 и 7 февраля мы по дипломатическим каналам направили решительный протест китайской стороне. Мы намерены и дальше прилагать все усилия для наблюдения за зоной у островов Сенкаку, а также спокойно и решительно взаимодействовать с КНР по этому вопросу», – приводит слова генсека японского кабинета министров ТАСС.

В октябре минувшего года командующий контингентом США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер сообщил, что военное командование США в Японии допускает возможность переброски солдат для защиты островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под японским контролем и являются предметом спора между Токио и Пекином. В марте 2019 года Токио объявил о завершении создания японских военных баз на островах в Восточно-Китайском море и развертывании там противокорабельных и противовоздушных систем.



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