 

Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 февраля 2021 года

08.02.2021, 5:56, Разное
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Но позитивные новости звучат и с других “фронтов” борьбы с ковидом. Екатеринбургские врачи из Госпиталя ветеранов открыли новый способ восстановления пациентов после инфекции COVID-19 с помощью барокамеры. В них подаётся кислород, который насыщает организм и приводит в норму функцию лёгких.

В то же время федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности пройти вакцинацию российским препаратом “Спутник V”, если он пройдёт регистрацию в Евросоюзе. 34-летний политик заявил, что в вопросе о прививке главное – её эффективность, безопасность и доступность, а не политические интриги и разногласия. Курц добавил, что если “Спутник” будет одобрен, то Австрия начнёт его производство на территории страны. Об этом он рассказал в интервью местным СМИ.

Коронавирус в Москве

  • Заболели –
    943 724
  • Умерли –
    13 896

  • Выздоровели –
    847 822

Коронавирус в России

  • Заболели –
    3 967 281

  • Умерли –
    76 664

  • Выздоровели –
    3 456 210

Коронавирус в мире

  • Заболели –
    106 411 907
  • Умерли –
    2 322 102

  • Выздоровели –76 504 456


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