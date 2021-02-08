Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 февраля 2021 года

08.02.2021, 5:56, Разное

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Но позитивные новости звучат и с других “фронтов” борьбы с ковидом. Екатеринбургские врачи из Госпиталя ветеранов открыли новый способ восстановления пациентов после инфекции COVID-19 с помощью барокамеры. В них подаётся кислород, который насыщает организм и приводит в норму функцию лёгких.

В то же время федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности пройти вакцинацию российским препаратом “Спутник V”, если он пройдёт регистрацию в Евросоюзе. 34-летний политик заявил, что в вопросе о прививке главное – её эффективность, безопасность и доступность, а не политические интриги и разногласия. Курц добавил, что если “Спутник” будет одобрен, то Австрия начнёт его производство на территории страны. Об этом он рассказал в интервью местным СМИ.

Коронавирус в Москве

Заболели –

943 724

943 724 Умерли –

13 896

13 896 Выздоровели –

847 822

Коронавирус в России

Заболели –

3 967 281

3 967 281 Умерли –

76 664

76 664 Выздоровели –

3 456 210

Коронавирус в мире