DM – глава Еврокомиссии сравнила борьбу за вакцину от COVID-19 с космической гонкой времён холодной войны

08.02.2021, 5:28, Новости дня

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетовала на то, что некоторые страны рассматривают поиски вакцины от COVID-19 как гонку между мировыми державами, наподобие космической гонки 1960-х годов, пишет Daily Mail. Но это, по её словам, «иллюзия». «Это не соревнование между европейцами, русскими, китайцами и американцами; всё это слишком серьёзно», — добавила она.



Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила «вакцинный национализм» и борьбу за поставки вакцин от коронавируса с космической гонкой времён холодной войны, пишет Daily Mail.

Это заявление она сделала, выступая по видеосвязи перед студентами на Уорикском экономическом саммите.

«Когда я была в вашем возрасте, мир все ещё был разделён на два блока, — напомнила глава Еврокомиссии. — Сверхдержавы боролись за расширение или сохранение своей сферы влияния. Что ж, этого мира давно нет. И всё же появилось старое конфронтационное мышление. Подумайте, например, о вакцинах против COVID-19. Некоторые страны рассматривают поиски вакцины как гонку между мировыми державами, наподобие космической гонки 1960-х годов».

При этом Урсула фон дер Ляйен добавила, что всё это «иллюзия».

«Есть лишь одна гонка — против вируса, и вирус распространяется быстрее, чем когда-либо прежде, — подчеркнула она. — Это не соревнование между европейцами, русскими, китайцами и американцами. Всё это слишком серьёзно».

Её слова, как отмечает Daily Mail, прозвучали через неделю после того, как Евросоюз попытался ввести строгий экспортный контроль, чтобы не допустить поставок вакцины в Великобританию. Однако шумиха, спровоцированная этим шагом, вынудила Брюссель пойти на попятный.



Распространение вакцин в Европе идёт сравнительно вялыми темпами, именно поэтому Европейский союз потребовал, чтобы вакцины, предназначенные для Британии, были перенаправлены для сокращения существующего в ЕС дефицита.

Брюссель даже обратился к Москве за помощью и надеется, что европейский регулирующий орган одобрит российскую вакцину «Спутник V», говорится в статье.