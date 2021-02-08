 

DM – глава Еврокомиссии сравнила борьбу за вакцину от COVID-19 с космической гонкой времён холодной войны

08.02.2021, 5:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетовала на то, что некоторые страны рассматривают поиски вакцины от COVID-19 как гонку между мировыми державами, наподобие космической гонки 1960-х годов, пишет Daily Mail. Но это, по её словам, «иллюзия». «Это не соревнование между европейцами, русскими, китайцами и американцами; всё это слишком серьёзно», — добавила она.


Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила «вакцинный национализм» и борьбу за поставки вакцин от коронавируса с космической гонкой времён холодной войны, пишет Daily Mail.

Это заявление она сделала, выступая по видеосвязи перед студентами на Уорикском экономическом саммите.

«Когда я была в вашем возрасте, мир все ещё был разделён на два блока, — напомнила глава Еврокомиссии. — Сверхдержавы боролись за расширение или сохранение своей сферы влияния. Что ж, этого мира давно нет. И всё же появилось старое конфронтационное мышление. Подумайте, например, о вакцинах против COVID-19. Некоторые страны рассматривают поиски вакцины как гонку между мировыми державами, наподобие космической гонки 1960-х годов».

При этом Урсула фон дер Ляйен добавила, что всё это «иллюзия».

«Есть лишь одна гонка — против вируса, и вирус распространяется быстрее, чем когда-либо прежде, — подчеркнула она. — Это не соревнование между европейцами, русскими, китайцами и американцами. Всё это слишком серьёзно».

Её слова, как отмечает Daily Mail, прозвучали через неделю после того, как Евросоюз попытался ввести строгий экспортный контроль, чтобы не допустить поставок вакцины в Великобританию. Однако шумиха, спровоцированная этим шагом, вынудила Брюссель пойти на попятный.
 
Распространение вакцин в Европе идёт сравнительно вялыми темпами, именно поэтому Европейский союз потребовал, чтобы вакцины, предназначенные для Британии, были перенаправлены для сокращения существующего в ЕС дефицита.

Брюссель даже обратился к Москве за помощью и надеется, что европейский регулирующий орган одобрит российскую вакцину «Спутник V», говорится в статье.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Кравчук предложил Раде пересмотреть постановление о местных выборах

06.01 / Британия призвала не допустить победы РФ в пандемии

17.12 / Решение парламента Молдовы о статусе русского языка очень опасное – Данилов

26.06 / Подсчитано необходимое для создания коллективного иммунитета в РФ число вакцин

21.12 / В США призвали воздержаться от «бурной реакции» на новый штамм COVID в Британии

18.07 / Фильм «Хроника текущих фальсификаций» призвали проверить на экстремизм и разжигание ненависти

30.06 / “Мальорка” разгромила “Сельту” Смолова, забив пять мячей

07.09 / Съел сурка и умер. Число жертв бубонной чумы в Монголии выросло до трех

14.12 / Украина привлечет $170 млн кредита Всемирного банка до конца декабря – Минфин

22.08 / Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска