 

Мнение: Немецкие товарищи выражают непонимание

08.02.2021, 5:22, Разное
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К приближающейся годовщине XX съезда КПСС.
Рассекреченные донесения и дневниковые записи советского консула в немецком Ростоке Тимофеева и вице-консула Попова о реакции немцев на разоблачения Сталина на XX съезде КПСС.
Как не трудно заметить, некоторые немцы зрили в корень и задавали правильные вопросы. В конечном итоги, корни ликвидации ГДР (ровно как и СССР) растут как раз из XX съезда.

РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.492 Л.1-10

http://istmat.info/files/uploads/63968/rgaspi._f.17._op.171._d.492_sepg.pdf – цинк

Источник: Colonel Cassad



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