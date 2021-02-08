Мнение: Немецкие товарищи выражают непонимание
08.02.2021, 5:22,
Разное
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К приближающейся годовщине XX съезда КПСС.
Рассекреченные донесения и дневниковые записи советского консула в немецком Ростоке Тимофеева и вице-консула Попова о реакции немцев на разоблачения Сталина на XX съезде КПСС.
Как не трудно заметить, некоторые немцы зрили в корень и задавали правильные вопросы. В конечном итоги, корни ликвидации ГДР (ровно как и СССР) растут как раз из XX съезда.
РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.492 Л.1-10
http://istmat.info/files/uploads/63968/rgaspi._f.17._op.171._d.492_sepg.pdf – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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