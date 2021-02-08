Мишустин расширил программу развития Горного Алтая

08.02.2021, 5:16, Новости дня

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Изменения в программу социально-экономического развития Республики Алтай, предусматривающие решение экологических проблем региона, были внесены председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина.

«Республика Алтай получит федеральное финансирование для решения экологических проблем на территории Акташского горно-металлургического завода. Необходимые для этого изменения внесены председателем правительства Михаилом Мишустиным в индивидуальную программу развития региона», – говорится в сообщении.

Поясняется, что на территории завода по обработке месторождения ртути скопились тонны этого опасного вещества и других тяжелых металлов. Их нужно утилизировать и на эти цели из федерального бюджета в 2021 году будет выделено 115 млн рублей, а из регионального – более 1 млн.

Уточняется, что эти деньги в програграмме развития предусмотрены. Объемы дальнейшего финансирования будут определены позже, когда будет разработан проект и получено положительное заключение государственной и экологической экспертизы.

В программу также вошли увеличение финансирования на строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры и на создание регионального фонда развития промышленности.

Ответственными за работу назначены Минэкономразвития, Минприроды и правительство республики.

Напомним, в пятницу Арбитражный суд Красноярского края взыскал с компании «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Таким образом суд почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора в 148 млрд рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала решение суда «победой разума».

Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Причиной стало нарушение при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.