Школы в Сахалинской области эвакуировали из-за «минирования»

08.02.2021, 5:16, Новости дня

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В правоохранительные органы поступили сообщения о минировании школ в ряде регионов российского Дальнего Востока, включая Сахалинскую область. Занятия отменены, идет массовая эвакуация детей, сообщили местные власти.

«Поступила информация о минировании школ региона. Оперативные службы ведут проверки во всех учебных заведениях. <…> Учебный процесс будет возобновлен после того, как убедимся, что все в порядке», – сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. Уточняется, что на островах во всех школах отменены занятия для учащихся первой смены.

В Министерстве образования Сахалинской области уточнили, что эвакуация проводилась в 149 островных школах. Отмена занятий пока касается только первой смены, для остальных учеников планируется проводить уроки в штатном режиме после завершения всех проверок. Детские сады работу не прекращали, передает ТАСС.

По информации сахалинских властей, сейчас проверки ведутся и в ряде других регионов ДФО. В Амурской области это уже подтвердили в администрации Благовещенска. «Отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска. В настоящее время полицией и всеми заинтересованными ведомствами проводится проверка. Решение по второй смене будет принято позднее», – рассказали в администрации города.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что занятия в школах проходят в штатном режиме. Учреждения обследуются кинологами с собаками. Об отмене занятий проинформировали только Спасск-Дальний и Спасский район. В правоохранительных органах региона уточнили, что руководителям учебных учреждений дано право самим принимать решения о необходимости эвакуации.

Напомним, в феврале 2020 года из-за сообщений об угрозе теракта более 50 школ эвакуировали в Красноярске. Кроме того, из-за волны «минирований» эвакуацию провели во всех школах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Детей эвакуировали также в двух школах Владивостока. Помимо этого, несколько школ эвакуировали в Новосибирске.