 

Иран направил РФ ноту протеста из-за названия Персидского залива

08.02.2021, 5:16, Новости дня
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Иран направил в Министерство иностранных дел РФ ноту протеста из-за названия Персидского залива, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Саид Хатибзаде.

«Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел РФ была передана нота протеста», – приводит РИА «Новости» слова дипломата со ссылкой на IRNA.

Хатибзаде пояснил, что это связано с публикацией на арабоязычной версии страницы МИД РФ в Twitter поста, в котором упоминался «Арабский залив». Относительно названия залива на Ближнем Востоке нет согласия – арабские страны называют его «Арабским», Иран же – «Персидским».

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила о готовности Москвы сотрудничать с новой американской администрацией для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.



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