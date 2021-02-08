Аналитик Fox News – ядерный арсенал США имеет серьёзные недостатки, и наши враги об этом знают

08.02.2021, 4:34, Новости дня

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Американские власти должны срочно заняться модернизацией своего ядерного арсенала, часть которого находится в «плачевном состоянии». Такое мнение в эфире Fox News озвучил старший аналитик телеканала по стратегическим вопросам и отставной четырёхзвёздный генерал Джек Кин. По его словам, только таким образом Вашингтону удастся удержать Пекин и Москву от возможного нападения на США.

Глава стратегического командования США выступил с тревожным заявлением. По словам адмирала Чарльза Ричарда, Америке нужно улучшить стратегию, чтобы попытаться сдержать агрессивные действия со стороны РФ и Китая, которые, как он опасается, могут перерасти в «реальную возможность ядерной войны». То есть речь не о теоретической возможности.

С нами на связи Джек Кин. Он отставной четырёхзвёздный генерал, бывший начальник штаба Сухопутных войск, старший аналитик Fox News по стратегическим вопросам, лицо и голос которого мы хорошо знаем. Итак, генерал вы можете нас успокоить? Что он (адмирал Чарльз Ричард. — ИноТВ) имеет в виду, когда говорит о «реальной возможности»? Насколько она соотносится с нашей готовностью? Что вы думаете об этой новой оценке?

ДЖЕК КИН, старший аналитик Fox News по стратегическим вопросам: Это вопрос, который требует обсуждения. Я хочу сказать, что американскому народу необходимо понять отчётливую опасность неадекватной обороноспособности, которая местами наблюдается у нас сегодня, осознать измения, которые сейчас происходят.

После распада Советского Союза в 1991 году Соединённые Штаты стали единственной сверхдержавой в мире. 30 лет спустя ситуация изменилась. Как вы упомянули, дело в том, что мы участвуем в состязании крупных держав с Китаем и Россией, которые обладают ядерными арсеналами.

Если мы собираемся предотвратить ядерную войну, мы должны сделать две важные вещи. И мы можем почерпнуть их из нашего прошлого блестящего опыта, потому что мы успешно использовали эту стратегию против Советского Союза.

Во-первых, нужно убедиться, что у нас есть эффективные средства сдерживания обычной войны. Иными словами, удостовериться, что мы обладаем боевыми средствами, способными удержать наших противников от любых попыток начать против нас обычную войну. И нам это успешно удавалось: холодная война так и не стала горячей благодаря нашему эффективному устрашению Советского Союза.

И, разумеется, в случае обычной войны существует опасность: если проигравшая сторона почувствует, что её выживанию грозит опасность, она может повысить уровень конфликта до ядерного. Это чудовищный вариант развития событий.

Второй вопрос… и, кстати говоря, нам предстоит много работы, чтобы создать эффективные средства сдерживания обычной войны. Мы буквально отстаём (от Китая и России. — ИноТВ). Во-вторых, нам нужно модернизировать наш ядерный арсенал, который сам по себе является сдерживающим фактором, и не дать нашим противникам стимул, потому что они могут воспользоваться слабостями, которые они видят в нашем ядерном арсенале. А у нас серьёзные слабости в ядерном арсенале. Нам предстоит много работы, Эрик.

Кто у вас вызывает большее беспокойство, РФ или Китай?

ДЖЕК КИН: Китай беспокоит меня гораздо больше. И вот в чём причина: в настоящий момент мы уступаем в вооружении в Индо-Тихоокеанской области. Китай обладает крупнейшим военно-морским флотом, крупнейшими ВВС в регионе, а также крупнейшим арсеналом наступательных ракет, который есть на планете.

И нам необходимо снова заняться этой проблемой. Мы должны передислоцировать туда корабли, подводные лодки, беспилотники, истребители и бомбардировщики. И нам также необходимо значительно увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет.

У них на побережье уже развёрнуты гиперзвуковые ракеты, а мы всё ещё тестируем прототипы этого оружия. Мы должны наверстать упущенное. Подвижки в этом направлении начались при администрации Трампа, я надеюсь, они продолжатся при администрации Байдена.

То же самое касается нашего ядерного арсенала. У Китая современный ядерный арсенал, но не такой большой, как у нас. Размеры российского ядерного арсенала совпадают с американским в соответствии с договором СНВ-III. Но у них он обновлён. Они завершают десятилетнюю программу модернизации, Эрик. И мы отстаём в этом вопросе. Некоторое наши системы находятся в плачевном состоянии. Мы должны довести их до стандартов, которые они (Россия и Китай. — ИноТВ) считают убедительными. И мы не хотим, чтобы у них появлялся стимул воспользоваться своими возможностями.

Как я заявил в самом начале, это неотложный вопрос, но его можно решить. Его можно решить, если руководство страны сосредоточится на нём. Во-вторых, Министерству обороны необходимо перезагрузить свои боевые возможности, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам, как я предложил. Разумеется, у них свой взгляд на этот вопрос. И также обновить наш потенциал. И в-третьих, нам нужна поддержка конгресса и американского народа, чтобы получить адекватный оборонный бюджет.

Предупреждение от генерала Кина: Китай — крупнейшая угроза, с которой наша страна сталкивается сейчас. Генерал Кин, были рады вас видеть. Как всегда, спасибо.

ДЖЕК КИН: Как обычно, было приятно с вами поговорить, Эрик.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2021 года.