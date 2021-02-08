Daily Mail – британская армия столкнулась с опасным кадровым голодом

08.02.2021, 4:34, Новости дня

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Армия Соединённого Королевства испытывает острую нехватку боеспособных военнослужащих. Этот кадровый кризис поразил 32 из 33 пехотных батальонов страны, пишет Daily Mail. По словам издания, в качестве одной из причин этой проблемы эксперты называют «низкую зарплату и ужасные условия проживания» солдат.



Reuters

Просочившийся в СМИ секретный документ раскрыл бедственное состояние британской армии. Согласно тревожному отчёту Министерства обороны Соединённого Королевства, 32 из 33 пехотных батальонов испытывают «опасную нехватку» боеспособных военнослужащих, пишет Daily Mail.

Согласно оказавшемуся в распоряжении издания документу, пехоте Соединённого Королевства в целом требуется 14 984 солдата. Но пока только 11 301 военнослужащий может быть отправлен на поле боя.

Ключевые строевые подразделения британской армии располагают едва ли половиной личного состава, необходимого для оперативного развёртывания. И, несмотря на эту статистику, ряду пехотных батальонов грозит дальнейшее сокращение при пересмотре расходов на оборону и долгосрочной стратегии, подчёркивает Daily Mail.

По информации газеты, кадровый дефицит поразил даже элитные части, в том числе 1-й батальон Шотландской гвардии. Для его полноценного функционирования требуется 603 военнослужащих, но в настоящий момент он может использовать в операциях только 339 человек.

Полковник Ричард Кемп, командовавший британскими войсками в Афганистане, связывает текущий кадровый кризис с двумя факторами. Во-первых, по его словам, власти приняли «катастрофическое решение», когда поручили набор новобранцев частной компании Capita, что лишь создало дополнительные бюрократические трудности. Во-вторых, солдаты в массовом порядке увольнялись со службы «из-за плохой оплаты и ужасающих условий жизни».

В 2012 году британская армия подписала с Capita десятилетний контракт на сумму £1,3 млрд. Это решение было названо комитетом парламента по госбюджету «наивным» и привело к тому, что тысячи потенциальных новобранцев отказались от вступления в армию, потому что процесс стал слишком долгим и сложным, поясняет издание.

Опросы военнослужащих подтверждают их недовольство низким уровнем жизни и некачественными условиями проживания. Менее половины респондентов остались довольны службой. И хотя качество продуктов питания варьируется, солдатам часто запрещают готовить в собственных частях из-за опасности возгорания, обращает внимание Daily Mail.

Кемп также раскритиковал попытки правительства уменьшить размеры Вооружённых сил ради сиюминутной политической выгоды: «Армия уже слишком мала, чтобы адекватно защитить Британию во все более опасном мире. Эти дальнейшие сокращения являются опасно безответственными».

«Правительство должно пересмотреть этот провальный план. Деньги, потраченные на сохранение нескольких тысяч солдат, которых они планируют уволить, спасут батальоны от сокращения и позволят избежать фатального ослабления нашей национальной обороны», — сказал он.

Сокращение британской пехоты вызывает опасения и у бывшего министра обороны страны Тобиаса Эллвуда. На его взгляд, если эта тенденция сохранится, то роль Соединённого Королевства как ведущего члена НАТО окажется под вопросом.

«На карту поставлена роль Великобритании на мировой арене и наши отношения с США. Сокращать наши силы в тот самый момент, когда президент Байден укрепляет решимость Запада, чтобы противостоять растущим угрозам, значит подрывать нашу способность выступить в качестве ценного и надёжного союзника», — заявил он.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Nulli Secundus: Я служил в 70-х и 80-х и не стал бы вступать в армию сейчас … солдат не защищают, им недоплачивают, их недооценивают, эксплуатируют и перегружают …

T80T80: Не советую молодёжи вступать в Силы Её Величества — низкая заработная плата, плохие условия, обращение как с отбросами. Их притесняют и преследуют за то, что они выполняют свою работу и борются с противником. Политики втягивают страну в бессмысленные войны, а затем не могут защитить солдат от ложных обвинений в военных преступлениях.

Safety Marshal: Кто пойдёт в армию, учитывая нескончаемую охоту на ведьм в отношении бывших военнослужащих? Позор!

TalbotSunbeam: К несчастью, политики, похоже, думают, что войну можно выиграть только с помощью компьютеров и беспилотников! К сожалению, они ошибаются, и нам необходимо как можно скорее восстановить все наши конвенциональные Вооружённые силы, как это сделали Китай и Россия!

Bertie1024: У нас больше нет армии, у нас почти нет сил обороны, всего лишь бригада, включаемая в состав армии США. Обществу пора узнать об этом. Предыдущие лейбористские и консервативные правительства, коалиция Кэмерона — все они виноваты! ПОЗОР вам ВСЕМ. Позор вам! Первая и самая важная обязанность любого правительства — защищать граждан страны. Наша армия должна гарантировать выполнение этого обязательства. Первый вопрос: почему они её ослабляют? Второй вопрос: почему Минобороны это покрывает?