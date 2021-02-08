 

Британский учёный – нам придётся жить с коронавирусом так же, как мы живём с гриппом

08.02.2021, 4:34, Новости дня
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Многие учёные считают, что человечеству нужно побороть накопившееся утомление от пандемии и набраться терпения в борьбе с болезнью, пишет испанское издание ABC. Эван Харрисон из британского Консорциума по изучению генома COVID-19 (COG-UK) заявил, что людям придётся сосуществовать с коронавирусом так же, как оно сосуществует с гриппом.


Reuters

Прошёл год с тех пор, как пандемия Covid-19 полностью изменила образ жизни общества, пишет испанское издание ABC.

При это люди начали страдать от так называемого «утомления от пандемии», которое, согласно ВОЗ, характеризуется чувством усталости и слабеющей готовностью населения соблюдать правила, разработанные для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Однако правда заключается в том, что людям придётся побороть это утомление и набраться терпения, поскольку всё это нескоро закончится.

Именно считают многие учёные, в том числе доктор Эван Харрисон, директор по науке о данных из британского Консорциума по изучению генома COVID-19 (COG-UK), в который входят четыре агентства общественного здравоохранения Великобритании, а также Институт Сенгера и 12 академических институтов.

В рамках этого консорциума сотни учёных работают над секвенированием генома нового коронавируса, поясняется в статье.

Харрисон, отнюдь не будучи пессимистом, надеется на то, что люди смогут сосуществовать с COVID-19 так же, как они сосуществуют с гриппом.

«Мы находимся в ситуации, когда нам придётся жить с этим вирусом так же, как мы живём с гриппом. Надо полагать, что это вопрос долгосрочной перспективы», — заявил Харрисон в ходе виртуального общения с иностранной прессой, в котором также участвовали трое его коллег.

Для Харрисона положительным моментом является то, что «вакцины эффективны» и что в консорциуме в настоящее время ведётся очень важная работа по поиску «потенциально опасных» мутаций вируса среди 20 тыс. образцов, собираемых по всей стране каждую неделю, пишет ABC.



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