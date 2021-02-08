Мнение: В поисках Матвея Лещинского

08.02.2021, 4:28, Разное

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Читательница блога "Рупор Тоталитарной Пропаганды" просит опубликовать ее открытое письмо, в котором просит помочь с помощью информации о предке.

Уважаемый Борис!

Вот уже лет 5-6 ежедневно читаю ваш журнал. Опуская банальные объяснения о том, почему я пишу именно вам, перейду сразу к делу.

Генеалогические поиски открыли для меня имя замечательного человека, педагога и фронтовика-орденоносца, Матвея Абрамовича Лещинского (за время войны награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны II ст., медалью «За победу» – данные с сайта «Память народа»). Чтобы подтвердить или опровергнуть родство с ним, я написала в школу, директором которой он был многие десятилетия. Точнее, в обе школы. Первую из них он принимал в начале 30-х, и, что поразительно, на открытие приезжал сам Максим Горький. Во второй работал, вернувшись с войны, до самой пенсии. Речь идет о школах, которые и сейчас прекрасно работают в Нижнем Новгороде. Это замечательные, известные в городе школы 126 и 136. Одна из них написала мне отписку с мобильного телефона (без подписи), вторая не ответила вообще (им я писала дважды, и второе свое письмо адресовала в редакцию регулярно выходящего электронного журнала школы – кстати, весьма патриотического). Там даже имеется школьный музей, на стенах которого вывешена информация о бывшем директоре. Живя в далекой стране и не имея возможности приехать в Нижний, просила хотя бы сфотографировать и прислать мне изображение стендов. А если бы еще что-то из личного дела! Ответом не удостоили…

Складывается впечатление, что историческая память включается у многих только накануне 9 Мая, и только в рамках официальных мероприятий. Формализм, равнодушие, лицемерие? Хотелось бы ошибаться.

Уважаемый Борис, не могли ли бы вы обнародовать мое послание в вашем блоге? Может, откликнутся неравнодушные люди, может, еще живы коллеги, ученики, соседи Матвея Лещинского? Была ли у него семья? Возможно, откликнется организация ветеранов или поисковиков?

Заранее спасибо.

(с)

По поиску обнаруживается фото могилы https://toldot.ru/life/cemetery/graves_89954.html с годами жизни 1902-1980гг.

На сайте школы про Лещинского пишут так:

Второе рождение школа № 30 (136) пережила 2 сентября 1946 года. Выписка и приказа ГОРОНО от 17 июня 1946 года: «…в освободившемся здании бывшей средней школы №30 Автозаводского района открыть среднюю мужскую школу №30 с 1 июля 1946 года.

Скомплектовать среднюю школу №30 с количеством классов до 40 за счет учащихся из школ № 26, 27 (133), 29.

Назначить директором мужской средней школы №30 Лещинского Матвея Абрамовича.

Заведующий ГОРОНО Горчаков.

Новому директору, Лещинскому Матвею Абрамовичу, пришлось нелегко. В течение 1,5 месяцев был произведен капитальный ремонт школы, изготовлена мебель, скомплектованы ученический и учительский коллективы. Всего было принято 1267 учащихся. Начальных классов было создано 29, 5-8 классов – 6. Педагогический коллектив состоял из 29 учителей начальной школы и 14 учителей среднего звена. Заведующим учебной частью был назначен Савельев Федор Михайлович, а завучем начальных классов – Яруничева Манефа Ильинична.

На первом педсовете новый директор сказал: «Будем воевать за мальчишеские души. Мы должны выпустить ребят подготовленными к жизни, никого не теряя в пути». А воевать за мальчишеские души было, действительно, очень сложно – школа была мужская, а контингент учеников очень сложный. Но грамотное руководство М.А. Лещинского и самоотверженная работа педколлектива дали свои плоды: школа снова стала одной из лучших.

http://school136nn.3dn.ru/index/istorija_shkoly/0-4 – wbyr – цинк

Если у кого-то есть информация о Матвее Абрамовиче Лещинском, можете написать либо в комментариях, либо отправить мне в ЛС, я передам читательнице.

Ну или может кому-то из читателей проживающих в Нижнем Новгороде будет не лень сходить глянуть с оказией в школу или музей.

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