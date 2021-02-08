 

Мнение: Как Навальный рвет дистанцию. Сапожник на Голосе Америки

08.02.2021, 4:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ну и да: как известный блогер, “находящийся на содержании Кремля” (тм), я в очередной раз в качестве эксперта принял участие, уже по традиции, в воскресном итоговом выпуске “Голоса Америки” – спасибо такому американскому изобретению, как видеосвязь. Немного порассуждал о Навальном (точнее, порассуждал-то много, в передачу попало всего ничего)

(начиная с 7.15. А потом еще с 17.35)

Прямо по ходу разговора (с 17.35) придумал занятную метафору – что Навальный последние 3 месяца занимался тем, что на языке бокса называется “рвать дистанцию”: в боксе, если у противника чересчур длинные руки (или у тебя самого, что называется, “ручонки коротки”), единственный шанс – это пытаться всеми силами сократить дистанцию и выйти в “ближний бой”, поскольку только тогда у тебя появляется возможность ДОТЯНУТЬСЯ до носа соперника.
Путин же как раз все это время наслаждался ситуацией “длинных рук” (характерной для любой авторитарной власти, да еще родом из спецслужб): он может безнаказанно бить соперника практически с любого расстояния, а любой соперник (или возомнивший себя таковым) может только в отчаянии молотить руками воздух, так как “до Москвы далеко, до Кремля высоко”.

В свое время, например, тем же нтв-шникам порвать дистанцию не удалось – Путин бестрепетно обозначил конфликт с НТВ как “спор хозяйствующих субьектов” и остался “над схваткой”, в любимой роли Верховного Арбитра. Навальный же яростным рывком “прямо под срок” вроде бы сумел перевести противостояние в очное и очевидное всем.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Диетологи сообщили о продуктах, помогающих похудеть

22.10 / Лучшие вакцины от гриппа в 2020 году

28.07 / Американский политолог— Россия и Запад попали в бессмысленный цикл «око за око»

27.09 / Жизнь на Марсе может находиться глубоко под его поверхностью

20.11 / В Петербурге мужчину убили за просьбу надеть маску в маршрутке

26.11 / Мнение: Выход из проекта

27.07 / Скандалы: Ты помнишь, как все начиналось…

06.12 / Машину посольства Молдовы в России задержали на границе при вывозе анаболитиков

02.12 / Эксперты представили статистику по камерам в смартфонах: Apple — самая консервативная, Xiaomi лидирует

23.12 / Даже допустимое содержание алкоголя в крови может притуплять реакцию водителя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска