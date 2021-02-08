Мнение: Как Навальный рвет дистанцию. Сапожник на Голосе Америки

08.02.2021, 4:24, Разное

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Ну и да: как известный блогер, “находящийся на содержании Кремля” (тм), я в очередной раз в качестве эксперта принял участие, уже по традиции, в воскресном итоговом выпуске “Голоса Америки” – спасибо такому американскому изобретению, как видеосвязь. Немного порассуждал о Навальном (точнее, порассуждал-то много, в передачу попало всего ничего)

(начиная с 7.15. А потом еще с 17.35)

Прямо по ходу разговора (с 17.35) придумал занятную метафору – что Навальный последние 3 месяца занимался тем, что на языке бокса называется “рвать дистанцию”: в боксе, если у противника чересчур длинные руки (или у тебя самого, что называется, “ручонки коротки”), единственный шанс – это пытаться всеми силами сократить дистанцию и выйти в “ближний бой”, поскольку только тогда у тебя появляется возможность ДОТЯНУТЬСЯ до носа соперника.

Путин же как раз все это время наслаждался ситуацией “длинных рук” (характерной для любой авторитарной власти, да еще родом из спецслужб): он может безнаказанно бить соперника практически с любого расстояния, а любой соперник (или возомнивший себя таковым) может только в отчаянии молотить руками воздух, так как “до Москвы далеко, до Кремля высоко”.

В свое время, например, тем же нтв-шникам порвать дистанцию не удалось – Путин бестрепетно обозначил конфликт с НТВ как “спор хозяйствующих субьектов” и остался “над схваткой”, в любимой роли Верховного Арбитра. Навальный же яростным рывком “прямо под срок” вроде бы сумел перевести противостояние в очное и очевидное всем.