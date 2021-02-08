 

Глава МИД Украины спрогнозировал «прилет ответа» РФ за блокировку оппозиционных СМИ

08.02.2021, 4:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украина готовится к ответным мерам, которые якобы могут поступить со стороны России, за блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Я думаю, что именно сейчас у них (россиян – прим. ВЗГЛЯД) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит … Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам РФ худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому», – слова министра прозвучали в эфире «Радио Свобода», информирует украинское издание «Страна.ua».

Кулеба также добавил, что не знает «где прилетит», но Киев уже работает над тем, чтобы общество и государство были готовы ответить на якобы возможные меры со стороны России.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Ограничения против трех телеканалов были введены после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Они распространились и на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.

Также были введены санкции на пять лет в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. 

Кроме того, ОПЗЖ намерена инициировать процедуру импичмента президенту.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / В Сирии взорвалась заминированная машина, погибли двое детей

02.11 / Пандемия COVID-19. Гендиректор ВОЗ ушел на самоизоляцию

02.01 / В РФ за сутки выявлено 26,3 тыс. случаев коронавируса

18.08 / В кабмине Германии опровергли слова Лукашенко о воскресном разговоре с Меркель

21.11 / Жизнь после инсульта, жена, ревность, новые и старые песни. Интервью Гордона с Малежиком. Трансляция

03.09 / Давиденко: В Германии банкир попросил у друга, которого знает 30 лет, паспорт, чтобы убедиться, что это он. Такие у них правила. Круто, когда люди чтут законы

25.01 / Украина обжаловала полномочия делегации России в ПАСЕ

19.11 / “Это и есть наш миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо”. Лолита ответила Меладзе на призыв бойкотировать новогодние съемки

05.12 / Трамп подписал “закон Родченкова” о санкциях за допинг

28.12 / Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска