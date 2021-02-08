Эксперты назвали лучшие курорты для переболевших COVID

08.02.2021, 4:22, Новости дня

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Переболевшим коронавирусом стоить выбрать озерный или морской отдых, считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Анатольевич Мальцев.

По его словам, многие россияне пересмотрели концепцию отдых. Он отметил, что на смену пляжному отдыху пришел озерный, морской. Для экскурсионно-восстановительных целей эксперт посоветовал ехать в Калининград. «У киргизского озера Иссык-Куль – колоссальные перспективы, это тоже подходящий вариант для укрепления и восстановления иммунитета. При открытии границ стоит обратить внимание на Болгарию – там есть и море, и оздоровительная база», — цитирует Ura.ru Мальцева.

Он считает, что одним из самых интересных направлений является Крым. «Это круглогодичное направление. Здесь существенно вырос сервис. Так что Крым – перспективное направление для отдыха и лечения», – заключил эксперт

С ним согласна исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина. Она отметила, что для перенесших COVID-19 подойдет любой российский санаторий, где есть аппараты для разжижения крови. По ее словам, большой выбор лечебниц – в Краснодарском крае. «Там сейчас низкий сезон, и можно купить путевку гораздо дешевле, чем летом. В последнее время и в Крыму делают отдых для россиян максимально комфортным», – рассказала эксперт.

Ранее врач-иммунолог Илья Кукин призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесенной коронавирусной инфекции.