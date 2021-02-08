Мнение: О самой бездарной продаже России

08.02.2021, 4:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Говорят, несистемная #оппозиция продаёт Родину всяким врагам. Госдепу, НАТО, «пиндосам» «гейропейцам», Ротшильдам, Рокфеллерам и прочим рептилоидам…

Причём незадорого так продаёт, что даже обидно. Неужели же «Великая #Россия» со всеми её богатствами заслуживает этой участи и такого унижения – быть проданной супостату настолько дёшево. Буквально за банку варенья и пачку печенья ©

Меж тем в XXI веке Россию, а точнее – части российской территории либо акватории продавали за рубеж вполне официально. Хотя и без озвучивания цены.

Самый известный здесь случай – передача Китаю нескольких участков суши по центру рек Аргунь и Амур. В итоге #Китай получил от России сразу ряд территорий общей площадью как минимум 337 км². Это участок земли в районе острова Большой в Читинской области и два участка в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский, в районе слияния рек Амур и Уссури. Основную часть этих территорий составила западная оконечность Большого Уссурийского острова на реке Амур напротив устья реки Уссури. Остров имеет территорию от 327 до 350 км² в зависимости от сезона.

Здесь отличился тогдашний и нынешний президент России Владимир #Путин. Причём с российской стороны все прекрасно понимали, что страна отдаёт своё, уступает Китаю. Но говорили, мол, «уступка территории очень небольшая, а важность стратегических отношений с КНР очевидна».

Ладно, Китай хотя бы до сих пор важный российский партнёр. И вроде бы всё ещё не противник, пока США проводят политику сдерживания Поднебесной.

А вот ещё одна передача, ещё более спорная. В сентябре 2010 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о государственной границе. По нему Азербайджан получил… два горных дагестанских села – Храх-Уба и Урьян-Уба. Получил вместе с людьми, домами и окрестными пастбищами. Кстати сказать, споров за эти территории никогда не было. Но земли почему-то передали Азербайджану. А спустя два года он получил в дар еще 3 тыс. га Дагестана.

В этой истории по полной программе отработал нынешний замсекретаря Совбеза Дмитрий #Медведев. Да, в 2010 году он занимал президентское кресло. Но назвать его главой государства, даже временным, язык не поворачивается. А Владимир Путин тогда номинально считался премьером.

Сейчас Азербайджан практически выпал из-под российского влияния и стал сателлитом Турции. Так что если был расчёт по схеме «территории в обмен на дружбу», он провалился…

Ну и самый вопиющий случай – уже не терра, а вода. В том же 2010 году #Россия неожиданно пошла на компромисс с Норвегией по вопросу разграничения акватории Баренцева моря. И передала стране-члену НАТО 80 тыс. км² зоны, доставшейся в наследство от #СССР. При этом отказавшись от своих козырей.

Изначально линия раздела шла по границе Полярных владений, установленных ещё в 1926 году и действующих в настоящее время. На руку России играл и Договор о Шпицбергене 1921 года, не позволяющий Норвегии законно считать архипелаг своей территорией. Тем не менее, был подписан и ратифицирован Договор о разграничении с Норвегией, который нёс в себе значительные экономические потери для РФ.

Так, вся западная часть Баренцева моря, которая наиболее продуктивна с точки зрения рыболовства, оказалась по договору о разграничении от 15 сентября 2010 года под норвежской юрисдикцией. По существу, отечественная рыболовная отрасль потеряла 300 тыс. тонн рыбы в год. Кроме того, в 2013 году норвежские исследователи объявили, что на акватории, отошедшей во владение Норвегии, найдено 2 млрд баррелей углеводородов. Их стоимость оценивается в 30 млрд долл.

В оправдание сделки шли разговоры, что в обмен на эту уступку Норвегия откроет России доступ к технологиям, которые позволят добывать газ на Штокмановском месторождении в Баренцевом море. Его освоением занимается «Газпром», определённый интерес к шельфовой добыче имеет и «Роснефть». То есть, всё ради своих людей – Алексея Миллера и Игоря Сечина.

Однако, хотя норвежцы получили солидный куш, джентльменские договорённости они выполнять не спешили. А в 2014 году #Россия поимела западные #санкции, который закрыли ей доступ к американским и европейским технологиям добычи углеводородов на морском шельфе. В итоге «Газпром» отложил освоение Штокмана то ли на 2028-й, то ли на 2040-й год. Ну и как вишенка на торте, подписант соглашения с норвежской стороны, тогдашний премьер-министр Йенс Столтенберг, ныне занимает пост генерального секретаря #НАТО и в отношении России занимает откровенно «ястребиную» позицию…

Такие вот успехи у этих великих геополитических стратегов.

И они ещё что-то говорят о территориальной целостности?

—