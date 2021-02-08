Мнение: Европа и Россия расходятся

08.02.2021, 3:34, Разное

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Глава европейской дипломатии Боррель об итогах визита в Москву.

Основной посыл – Москва не хочет поддаваться давлению ЕС и идти на уступки, выполняя различные ультимативные требования на тему "демократии в России", поэтому пути России и ЕС расходятся.

Европа и Россия расходятся…

На этой неделе я приехал в Москву, чтобы проверить с помощью принципиальной дипломатии, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и обращении вспять негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, которую я получил, была явно иной. Итак, как ЕС, нам придется задуматься над более широкими последствиями и наметить путь вперед. Мы на перепутье. Определяются основные параметры геополитического ландшафта XXI века.

Я только что вернулся из очень сложного визита в Москву, в который я отправился, чтобы обсудить напряженное состояние отношений между ЕС и Россией. Они были низкими в течение нескольких лет и еще больше ухудшились после недавних событий, связанных с отравлением, арестом и вынесением приговора Алексею Навальному, а также с соответствующими массовыми арестами тысяч демонстрантов. Цель этой миссии состояла в том, чтобы прямо выразить решительное осуждение ЕС этих событий и рассмотреть посредством принципиальной дипломатии процесс быстрого ухудшения наших отношений с Россией, а также помочь подготовить предстоящие дискуссии Совета Европы по отношениям между ЕС и Россией. .

Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это и не является полностью неожиданным, это достойно сожаления также, смею сказать, с российской стратегической точки зрения. Как ЕС, нам придется обратить внимание на последствия, тщательно обдумать направление, которое мы хотим придать нашим отношениям с Россией, и действовать сплоченно и решительно.

Вопросы прав человека и основных свобод, и в частности случай Алексея Навального, были в центре моего визита и моих бесед с министром иностранных дел Лавровым. Временами обсуждение с моим российским коллегой достигало высокого уровня напряженности, поскольку я призывал к немедленному и безоговорочному освобождению г-на Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию его покушения. Я напомнил министру Лаврову, что обязательства России в области прав человека проистекают из международных обязательств, которые она добровольно взяла на себя (т.е. Европейская конвенция Совета Европы о правах человека), и поэтому не могут считаться вмешательством во внутренние дела. Я повторил эти моменты на брифинге для прессы.

Я также встретился с представителями гражданского общества, аналитических центров и представителями европейского бизнес-сообщества. Несмотря на огромные проблемы и сокращающееся пространство, гражданское общество продолжает играть жизненно важную роль в поощрении уважения к демократии, основным свободам и правам человека. Я отдаю должное их работе и тому, что они представляют. Моя команда имела контакты с близким окружением г-на Навального, чтобы выразить нашу поддержку. К сожалению, мне не удалось с ним встретиться, так как во время моего визита он предстал перед судом. Я также выразил поддержку ЕС правам человека и политическим свободам, отдав дань памяти Борису Немцову, ведущему деятелю оппозиции, на мосту, где он был убит шесть лет назад.

В ходе обмена мнениями с министром Лавровым, помимо вопросов прав человека и расхождения во взглядах, мы также исследовали более широкие аспекты наших отношений, в том числе потенциал сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как пандемия Covid-19, климатический кризис и арктический кризис. регион, где мы можем найти общие интересы.

Мы также обсуждали конфликты в непосредственной близости от нас, и я настаивал на необходимости продвигаться в направлении полного выполнения Минских соглашений и уважении территориальной целостности Украины. Я также утверждал, что необходимо прислушаться к призыву народа Беларуси, который звучит громко и ясно вот уже шесть месяцев, к свободному выбору своего президента. Уважение территориальной целостности Грузии, ситуация в Нагорном Карабахе, а также сирийский и ливийский кризисы также были среди вопросов, которые мы затронули в обзоре проблемных соседей, где Россия и Европейский Союз чаще всего остаются в разногласиях. Обсуждая все это, я подчеркнул, что здесь должно быть полное соблюдение обязательств ОБСЕ, включая уважение территориальной целостности.

Мы также признали необходимость продолжения хорошего сотрудничества по ядерной сделке с Ираном (СВПД) и возможность совместного участия в поддержке усилий по достижению мира и примирения в палестино-израильском конфликте.

Я планировал эту поездку, чтобы изложить позиции ЕС и подчеркнуть наши основные проблемы, а также проверить, можем ли мы попытаться сотрудничать в некоторых областях, где наши интересы совпадают, и начать укреплять доверие. К сожалению, в самом конце нашей встречи мы узнали через социальные сети о высылке трех дипломатов ЕС по необоснованным обвинениям в том, что они не соблюдали свой статус иностранных дипломатов, участвуя в демонстрациях. Я просил министра Лаврова отменить это решение, но безуспешно.

Я вернулся в Брюссель с глубоким беспокойством по поводу перспектив развития российского общества и геостратегического выбора России. Моя встреча с министром Лавровым и послания, посланные российскими властями во время этого визита, подтвердили, что Европа и Россия расходятся. Похоже, что Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу.

Мы на перепутье. Стратегические выборы , которые мы сейчас принимаем , будут определять динамику международной мощности в 21 – м века, и в частности , будем ли мы продвигаться к более кооперативным или более поляризованным моделям, на основе закрытого или более свободных обществ. Европейский Союз может повлиять на эти события, что требует четкого видения и целей, сопровождаемых интенсивным дипломатическим взаимодействием, подкрепленным нашими многочисленными средствами внешних действий и проецирования влияния.

Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами министрами иностранных дел ЕС. Как всегда, государства-члены должны будут решать следующие шаги, и да, они могут включать санкции. И у нас также есть еще один инструмент в этом отношении, благодаря недавно утвержденному режиму санкций ЕС в области прав человека.

Природа проблемы, с которой мы сталкиваемся, ясна. Запереться за стенами и призывать других с безопасного положения не принесет большей безопасности ЕС. И не в этом я вижу свою роль первого дипломата ЕС. Нам приходится сталкиваться с проблемами, в том числе встречаться с другими на их родине, как раз тогда, когда разворачиваются негативные события, чтобы мы могли лучше оценить ситуации, с которыми мы сталкиваемся, и действия, которые мы должны предпринять. Я предпочитаю оставаться реактивным и ждать, пока что-то случится. Если мы хотим более безопасного мира на завтра, мы должны действовать решительно сегодня и быть готовыми пойти на некоторый риск.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92722/my-visit-moscow-and-future-eu-russia-relations_en – цинк

Такой себе ответ на различные фантазии про Европу от Лиссабона от Владивостока.

Разумеется, ни слова не сказано о претензиях РФ к позиции ЕС по тем или иным вопросам, что также весьма показательно.

В целом, приехал проверить, готова ли РФ к односторонним уступкам – выяснил, что не готова. Теперь угрожает санкциями.

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