Мнение: Принцесса умирает

08.02.2021, 3:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Не хотел ничего писать про закрытие телевизионных каналов на Украине президентским указом тов. Зеленского. Понятно, что это совершенно беспардонный акт цензуры, понятно, что это наступление на свободу слова и преступление перед ней же… но кого сейчас этим удивишь? Если в США Твиттер навсегда банит президента США, и это признается всеми «людьми доброй воли» чем-то совершенно «нормальным» – о какой свободе слова можно вести речь в современном мире… Да что там твиттер; Ютуб официально объявил, что будет сносить ВСЕ ролики, в которых ставится под сомнение честность прошедших в США выборов. А Фейсбук произвольно сносит все «неправильные», с его точки зрения, посты про ковид и его лечение – тоже вполне официально. Недавно был скандал – ФБ взял да удалил закрытую медицинскую группу, в которой врачи (!) обсуждали между собой лечение ковида, в частности, ивермектином. В группе было 10 тысяч участников, но когда фейсбук это останавливало…

На этом фоне упражнения президента Зеленского выглядят обычным мейнстримом. Если Ютубу можно – то почему Зеленскому нельзя? Ах, скажут, что «Зеленский – государство, а Ютуб – частная компания»? Но Ютуб – это не просто «частная компания», это фактически монопольный видеосервис всемирного охвата, и сравнивать Ютуб с Зеленским по масштабу, деньгам, влиянию в мире – просто смешно.

Слушал сегодня на «Эхе», как действия Зеленского пытался оправдать – «с патриотических позиций» – известный фрик Матвей Ганапольский. Мерзавец прямо заявил, что, дескать, «любой канал, выступающий с прорусских (!) позиций, надо было запретить еще три года назад» – поскольку, дескать, «эти каналы враждебны моей Родине». Его тут же спросили ведущие, не надо ли в таком случае запретить и «Эхо Москвы» в России (ту радиостанцию, на которой он, собственно, в данный момент и выступает из Киева) – ведь «Эхо» в России тоже многие считают «враждебной Родине»; Ганапольский привычно завилял.

Матвея заодно можно было спросить, считает ли он, что в СССР правильно глушили радиостанции типа «Свобода» и «Голос Америки» – там ведь вообще было полное совпадение: СССР и США были как бы в состоянии «гибридной войны», радиостанции финансировались непосредственнно «врагом», то есть американским Конгрессом – значит, глушилки ставили правильно?

Вой наших «любителей Украины», считающих своим долгом оправдывать любые действия украинской власти просто потому, что это действия украинской власти, поднимется до небес – но это скучно и бессмысленно. Интересно было бы поставить вопрос в более общем, теоретическом смысле: а насколько вообще может быть оправдано «глушить СМИ врага»? Нет ли в этом признания в своей заведомой подлости и слабости?

Чисто теоретически: вот, допустим, у нас вещает «вражеское» СМИ. Оно нам сообщает некую информацию о каких-то наших проблемах – например, в больницах не хватает определенных лекарств. Или премьер-министр проворовался там-то и там-то. Или «Путин-вор». И что? Если информация окажется верной – мы ведь скажем «спасибо», ведь о неприятностях лучше знать, чем пребывать в неведении. Если же информация выйдет лживой – ну что ж, мы поставим на лживом СМИ крест и больше не будем ему верить. Все ведь просто, не так ли?

Мой point в том, что любое СМИ, вражеское оно или дружеское, все равно должно вести себя по общим для всех СМИ законам: давать проверенную информацию, давать по возможности «эксклюзив», давать информацию быстро, делать грамотные выводы и предсказания. Потому что если оно будет врать – его не будут читать, только и всего. Все в конечном счете решает потребитель. Тот же «Голос Америки» в Союзе слушали не потому, что он «американский», а потому, что он давал правдивую и востребованную информацию, которую в официальных СМИ было просто не найти.

За что Зеленский и Ютуб хотят изгнать «неправильные» источники информации – за то, что они будут врать? Но врущие СМИ нет смысла изгонять – их можно просто разоблачить, показав, как обстоят дела на самом деле. И будет большой пропагандистский эффект: «Смотрите – враги пытались нам глупо соврать, а ведь у нас на самом деле все хорошо – вот, вот и вот!» И выйдет для правительства Зеленского только польза.

Нет – очевидно, что «врагов» пытаются выгнать взашей именно за то, что они, чего доброго, расскажут ПРАВДУ. Правда – вот основная угроза. Вот за что цензоры не любят «врагов». Правду ведь невозможно (или, во всяком случае, очень трудно) опровергнуть.

Я бы сказал и еще резче: по идее, СМИ и должны быть враждебны правительству – если смотреть с точки зрения рядовых граждан. Какой толк в «дружественных» правительству СМИ? Чтобы они скрывали от избирателей «неприятную», то есть разоблачающую информацию? Скрывали компромат? Чтобы лакировали действительность под девизом «все хорошо, прекрасная маркиза»? Чтобы «по-дружески» показывали «неоднозначные» материалы сначала президенту, потом его держимордам, и только потом отдавали в печать, вместе с «поправками»?

Опять же: у большинства сегодняшних обывателей и эта моя позиция не найдет понимания; современный обыватель действительно, искренне НЕ ХОЧЕТ ничего «такого» знать. Его вполне устраивает, что от него многое скрывают – и поэтому он будет скорее «за» цензуру. В «Обыкновенном чуде» это была такая позиция Короля, который отчаянно не хотел ни от кого услышать, что Принцесса умирает, и спасти ее нельзя. О чем прямо и заявлял – откуда следовало, что он на самом деле это ЗНАЛ. Но знать не хотел.

Это все понятно. Моя претензия – детская, смешная. Я думаю – это ведь как-то… стыдно? Нет? Вот так вот прямо признаваться, что ты боишься, не дай бог, услышать ПРАВДУ – просто потому, что ты не знаешь, что с этой правдой делать. А ведь «Правда – бог свободного человека!»

Мы все – рабы, что ли?