Названы основные причины инфаркта в молодом возрасте

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08.02.2021, 3:28, Новости дня
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Нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и нарушенный режим являются основными причинами возникновения инфаркта в молодом возрасте, сообщил врач-кардиолог Юрий Конев.

«Режим труда и отдыха, который они соблюдают, – посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза», – рассказал врач телеканалу «Звезда».

Конев посоветовал для профилактики образования атеросклероза придерживаться средиземноморской диеты, а также употреблять не менее 400 граммов зелени, овощей и фруктов в день.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал нетипичные признаки инфаркта. Кашель, одышка и холодный пот в некоторых случаях могут быть симптомами этой болезни.



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