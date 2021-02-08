 

Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады

08.02.2021, 3:28, Новости дня
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Министерство обороны РФ показало видео учебного полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Учение прошло в Амурской области.

«Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях», – объяснило министерство. Ролик опубликован на канале ведомства в YouTube.

 

Ранее состоялись летные испытания, в ходе которых экипаж стратегического ракетоносца Ту-95МС отработал управление беспилотником с борта самолета.

Бомбардировщики Ту-95МС – воздушный компонент ядерной триады России. Они способны нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности и поражать цели в глубоком тылу континентальных театров военных действий.



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