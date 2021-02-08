 

Загитова предложила проводить командный турнир по фигурному катанию ежегодно

08.02.2021, 3:28, Новости дня
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова выразила надежду, что командный турнир по фигурному катанию станет традиционным и будет проходить ежегодно.

«Я считаю, что это очень хорошая идея, аналогов этому турниру нет во всем мире. Есть что-то, что будет скорректировано, что-то изменят, но надеюсь, что эти соревнования станут традиционными и будут проходить каждый год», – приводит слова Загитовой ТАСС.

Напомним, в воскресенье завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию, победу в котором одержала команда «Красная машина» во главе с капитаном олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. При этом двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады 2018 года Евгения Медведева отказалась признавать поражение своей команды «Время первых» на турнире.



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