Мнение: О завтрашнем дне Владимира Путина

08.02.2021, 3:26, Разное

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Вот сейчас, после двух разгонов протестных акций несистемной оппозиции, сопровождавшихся хаотичным, но массовым применением полицейского насилия, опять густо пошли разговоры, что это, мол, дно. И даже где-то днище. Даже дипломатичный по должности верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, вернувшись из Москвы несолоно хлебавши, с грустью констатировал, как далеко путинская Россия ушла от единой Европы с её ценностями толерантности, гуманизма и прав человека.

В самом деле, число задержанных протестующих оказалось так велико, что даже охранительная система с ними не справилась, забуксовала. Но это – ещё не дно. Оно впереди и будет вот каким.

Суд в Бангкоке вынес рекордный приговор по делу об оскорблении монархии: 43,5 года тюремного заключения. Об этом сообщило агентство АР со ссылкой на организацию «Таиландские юристы за права человека». Осужденной Анчан Прилерт 65 лет, так что, если приговор не будет смягчён, срок фактически станет для неё пожизненным.

В Таиланде за оскорбление короля, членов его семьи и института монархии по статье 112 местного уголовного кодекса полагается от 3-х до 15-ти лет тюрьмы. Подать жалобу вправе не только двор или власти, но любой верноподданный.

Анчан Прилерт опубликовала в Фейсбуке и на YouTube 29 аудиосообщений с критикой королевской семьи, за которые в сумме ей полагалось 87 лет тюрьмы. Срок был сокращён вдвое после того, как она признала вину – обычная практика в Таиланде в делах такого рода. В разговоре с журналистами подсудимая подчеркнула, что ничего сама не комментировала, а лишь репостила чужие сообщения.

«Сегодняшний вердикт шокирует и показывает, что монархия не только не терпит критики, но и готова наказывать за нее с жестокостью, от которой мороз продирает по коже, – заявил АР представитель правозащитной организации Amnesty International Сунай Пхасук. – Таиландские власти используют закон об оскорблении монархии как последнее средство против молодежного движения за демократию, стремящегося ввести короля в конституционные рамки. Политическая ситуация в стране будет и дальше ухудшаться».

Таиланд – конституционная монархия. Однако полномочия короля велики, насаждается его официальный культ, и уголовная ответственность за непочтительное отношение весьма серьёзна. При этом ситуацию полностью контролируют местные силовики, хотя последнее время делать это всё сложнее. Нынешний король, 68-летний Маха Вачиралонгкорн Рама X, вызвал отторжение у значительной части населения своей неуёмной тягой к роскоши, а также личной трусостью. Он пережидал пандемию CoVID-19 в своем имении на озере Штарнбергер-Зе в Баварии стоимостью 12 млн долл., а для свиты, состоявшей из 120 человек в том числе двадцати фавориток, снял Grand Hotel Sonnenbichl на горнолыжном курорте Гармиш-Партенкирхен. В Банкгоке уже несколько месяцев идут протесты, в которых, в основном, участвует тайская молодёжь. Органы правопорядка отвечают на них неизбирательными репрессиями, а суды штампуют приговоры о неуважении к монарху.

Собственно, всё идёт к тому, что это и есть практически завтрашний день России: уголовная ответственность как за репосты, так и за неуважение к президенту уже имеется, осталось только увеличить сроки наказания. Что, вероятно, будет сделано под молчаливое одобрение толпы довольно #скоро. А править нынешний глава государства и так уже может практически пожизненно.

Осталась сущая мелочь – провозгласить Владимира Путина официальным царём. Кто возразит-то всерьёз, если уж и обнуление триумфально проглотили жители 1/8 суши?

Готовы менять гимн России на «Боже, царя храни!»?

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